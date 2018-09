Vor einem Jahr starben zwei Männer der Freiwilligen Feuerwehr Lehnin bei einem tragischen Unfall. Ihr Tod sorgte für Entsetzen – und lenkte den Blick auf die schlechte Versorgung von Feuerwehrleuten in Brandenburg. Am Mittwoch wurde der Verunglückten gedacht.

In Brandenburg ist am Mittwoch der beiden vor einem Jahr verunglückten Feuerwehrleute gedacht worden. An dem Gedenkgottesdienst in Kloster-Lehnin (Potsdam-Mittelmark) nahm auch Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) teil.

Am Feuerwehrgerätehaus wurden zwei Gedenkstelen aus Granit zur Erinnerung an die beiden Männer errichtet. Die Stelen seien auch ein Zeichen der Hochachtung und des Erinnerns daran, welches Opfer zwei junge Menschen im ehrenamtlichen Einsatz für die Rettung anderer Menschen gebracht haben, sagte Innenminister Schröter. Die Errichtung der Stelen wurde durch Spenden ermöglicht.