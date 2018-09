Rheinhard - 47 J. Berlin Tiergarten Freitag, 28.09.2018 | 12:36 Uhr

Polizist in Berlin zu sein ist besonders undankbar. In dieser Stadt gibt es so sehr viele Gesetzlose und Egoisten in allen Lebensbereichen. Widerstand gegen Polizisten ist alltäglich. Auf dem Video ist nicht zu sehen was vor der Festnahme vorgefallen ist. Möglicherweise musste der Festgenomende fixiert werden. Warum der bereits am Boden liegende allerdings noch getreten werden musste ist nicht nachvollziehbar.