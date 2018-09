Bild: rbb/Oliver Kröning

Interview | Cathrin Böhme - "Ich habe mich immer als Anwalt der Zuschauer verstanden"

02.09.18 | 08:21 Uhr

Am Sonntag ist ihr allerletztes Mal: Nach über zwanzig Jahren verabschiedet sich Cathrin Böhme von der Abendschau – zumindest vor der Kamera. "Ihre" Sendung will sie dennoch aktiv mitgestalten. Und für die Abschiedsmoderation hat sie sich etwas vorgenommen.

rbb|24: Frau Böhme, nach 21 Jahren Abendschau-Moderation kommt am Sonntag für Sie sozusagen der Schlusspfiff. Wie fühlt sich das an?

Cathrin Böhme: Na, ein richtiger Schlusspfiff ist es nicht. Ich bleibe ja in der Redaktion, bei der Abendschau-Familie. Aber die Zeit vor der Abendschau-Kamera, die endet definitiv am Sonntag.

Aber ein bisschen Wehmut wird wohl schon dabei sein, oder?

Nö. Ich habe mir das lange überlegt und freue mich auf meine neuen Aufgaben als Planerin und Chefin vom Dienst. Fernsehen habe ich sowieso immer als Teamarbeit begriffen. Ich habe nie gesagt: Ich stehe im Rampenlicht, die anderen sieht man nicht. Jetzt freue ich mich auch darauf, dass ich mich etwas zurückziehen kann, also nicht immer von der Kamera begleitet bin. Aber ich werde meine Sendung auch weiterhin aktiv mitgestalten.

Am Samstag haben Sie die Jubiläumsausgabe der Abendschau moderiert. 60 Jahre – das ist schon ein ganz ordentliches Alter für ein Nachrichtenmagazin.

In einer Zeit, wo die Haltbarkeit von Sendungen eine ganz andere ist, ist das eine Landmarke, die mir auch wahnsinnigen Respekt einflößt. Wenn man sich so mit einer Sendung identifiziert, wie ich das immer gemacht habe und auch weiter tun werde, dann muss ich schon kurz innehalten und sagen: Das ist enorm, dass die Abendschau über 60 Jahre ein solches Standing bei den Zuschauern hat. Und dass es sie auch danach weitergeben wird.

Ein gutes Drittel dieser 60 Jahre gehen auch auf Ihr Konto als Moderatorin. Inwiefern haben Sie die Sendung geprägt?

Na ja, ich habe einen wachen Berlin-Blick, ich bin hier auch geboren. Und das Tolle bei der Moderation ist, zeigen zu können, bei welchen Themen man besonders angefasst ist. Ich habe mich immer als Anwalt der Zuschauer verstanden. Wenn mich Leute getroffen haben, die mich sonst nur über den Fernseher kennen, habe ich oft gehört: Sie sind genauso, wie wir Sie am Bildschirm erleben. Das hat mich immer bestärkt. Und natürlich gibt es über einen so langen Zeitraum Themen, über die wir noch immer diskutieren, die nicht gelöst sind. Diese Stadt hat ein irres Tempo hingelegt in den letzten Jahren. Da hast sich schon sehr viel verändert. Manches zum Guten, manches nicht. Aber Berlin ist nach wie vor unglaublich spannend.

Was sind hartnäckige Berlin-Themen, die auch in der Abendschau immer wieder hochschwappen?

Berlin hat ein Problem mit Sauberkeit. Darüber haben wir uns schon in den Anfängen der Abendschau aufgeregt und tun das heute noch. Da fasst man sich schon manchmal an den Kopf! Oder der BER, damals noch Großflughafen Berlin-Brandenburg, der 1995 noch in den Anfangsschuhen steckte, als ich sagte: Das scheint eine unendliche Geschichte zu werden. Nun bin ich kein Orakel und wollte auch nicht als Prophetin auftreten. Aber dass es dann noch schlimmer als schlimm wurde, hätte man nicht geahnt. Heute wissen wir es besser.

Vor welchen Herausforderungen sehen Sie die Stadt jetzt?

Der Umgang miteinander ist schwieriger geworden, das Klima rauer. Für mich ist das brennendste Thema die Wohnungsnot. Wir dürfen nicht locker lassen, da muss sich einfach was tun. Man muss den Finger permanent in die Wunde legen. Das ist ein extrem schwieriges Thema, aber es wird Berlin prägen in den nächsten Jahren.

Die Medienlandschaft wandelt sich rasant. Wie sieht Ihrer Meinung nach das Abendschau-Format der Zukunft aus?

Das Fernsehen ist gezwungen, sich weiterzuentwickeln. Nachrichten verbreiten sich heute über alle Kanäle, extrem schnell. Wenn wir um 19.30 Uhr senden, genügt es nicht mehr, über eine Nachricht zu berichten, denn die ist in der Regel schon bekannt. Wir müssen den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Mehrwert liefern, investigativer und hintergründiger werden. Das ist eine enorme Herausforderung.

Was haben Sie eigentlich für Ihre Abschlusssendung geplant? Wird danach gefeiert?

Kollegen haben mir gesteckt, dass mein Mann mich danach nicht sofort abholen soll. Mehr wurde nicht gesagt, aber das verstehe ich jetzt mal ein bisschen als Hinweis. Im Moment freue ich mich extrem über all die Nachrichten, Mails, von Zuschauern und Kollegen. Das rührt mich total. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich in der Sendung keine Tränen vergießen werde. Ich werde am Sonntag um 20 Uhr wissen, ob es dabei geblieben ist.

Frau Böhme, wir danken für das Gespräch. Das Interview führte Ula Brunner.

Biografie Cathrin Böhme wurde 1964 in Berlin geboren. 1982 legte sie ihr Abitur ab und studierte anschließend an der Karl-Marx-Universität Leipzig Journalismus. Während des Studiums machte sie ein Volontariat beim DDR-Fernsehen und wurde später Programm-Moderatorin und Redakteurin beim DFF 2. Von 1990 bis 1991 war sie Chefmoderatorin im gerade gegründeten Landessender Brandenburg, dem Vorläufer des ORB. Dort moderierte sie die Sendung "LSB aktuell". Von 1991 bis 1992 arbeitete sie im News Burda Verlag als Redakteurin und wechselte anschließend zum RTL Frühstücksfernsehen.



1995 kam Cathrin Böhme zum SFB, dem heutigen rbb. Sie moderierte zunächst die "Spät Abendschau" und seit 1997 die Hauptausgabe der "Abendschau". Sie schaut sich mit Begeisterung Fußballspiele an, kocht gern und oft und widmet sich in der restlichen Zeit ihrer Familie. Ihre Lebensmaxime: "Erst reinschauen, dann rausschauen".

Sendung: Abendschau, 02.09.2018, 19.30 Uhr