Nein, der steht in der Classic-Remise in Moabit und ruht sich aus. Er läuft hervorragend. Aber auf den müsste ich ja immer aufpassen. Und vor allen Dingen werde ich ja dann noch mehr erkannt. Aber es ist eigentlich ganz toll, dass mich so viele begleitet haben auf meiner Reise.

Ich habe ihn also auf mich zugelassen, das heißt, das war die Heirat. Dann ist man eben Tag und Nacht zusammen. Der ist acht Jahre älter als ich. Er hat lauter Wehwehchen. Er ist ja 1930 nicht gebaut worden, um um die Welt zu fahren - oder 4.000 Meter hoch über die Anden. Da musste ich ihn pausenlos pflegen und er ging kaputt und war andauernd in der Werkstatt. Er war ja wie ein kranker alter Mann. Da ich auf ihn angewiesen war, baute sich eine Liebe auf. Ohne ihn ging es nicht. Aber er konnte auch nicht ohne mich. Er brauchte jemanden, der ihn richtig lenkt. Es ist toll, wie man da zusammenhalten kann. Und ich sage wirklich: manchmal hat er sich allein repariert, und er hat mir geholfen. Da sagen sie, die Alte spinnt. Aber es war so.

Ich war ziemlich naiv. Ich habe wenig vorbereitet, weil ich wusste, dass es im Leben immer anders kommt, als man denkt. Die Visa, die ich besorgt hatte, waren alle abgelaufen, bevor ich überhaupt dahin gekommen bin. Das waren dann auch die Probleme, dass ich überall zu spät war. Doch es ergibt sich alles irgendwie. Der geplante Beifahrer hat überhaupt nicht gepasst, der nächste war noch schlimmer. Da bin ich eben alleine gefahren, und das war wunderbar. Ich bin über 50 Prozent von Einheimischen eingeladen worden, bei ihnen zu schlafen. Das ist doch toll. Das war aber nur so, weil ich alleine - und ich glaube auch als ältere Frau – unterwegs war. Ich wurde respektiert. Es war so unglaublich schön, wie die Menschen sich überall verhalten haben. Umso schwerer ist es, wenn man wieder nach Hause kommt und sieht, dass es hier doch aggressiver geworden ist. Nicht dass in der Bahn jemand für mich aufstehen soll. Doch unterwegs haben die Menschen das gemacht.

Nein, glaub ich nicht. Erstmal hätte ich gar nicht die Idee gehabt. Da gab zwar keine Gesetze gegen, aber mich hätte ja keiner genommen als Mädchen. Das war eben nur beim Vati möglich. Das habe ich in Amerika gemerkt: Da hatte ich mich als Austauschstudentin in der Automobilbranche beworben. Da waren nur Jungs. Es hat ein Jahr gedauert bis mich einer genommen hat - weil ich ein Mädchen war. Die Mädchen-Schiene hat mir oft Schwierigkeiten gemacht. Aber oft auch Vorteile gebracht, weil man mich nicht so schnell vergessen hat.

Apropos neues Auto. Sie gehen ja auch wieder auf Reisen. Sie waren also kurz in Berlin, haben Ihr Buch geschrieben. Warum gehen Sie wieder weg?

Weil es so schön war, und weil es mir so gut geht. Unterwegs fand ich Afrika so schön, habe da so gute Freunde. Und ich habe zu wenig gesehen. Darum will ich im Osten runterfahren. Also nach Ägypten, Sudan, Eritrea, Kenia. Das ist machbar bis nach Kapstadt. Da wird es an den Grenzen immer Ärger geben. Dann möchte ich eigentlich im Sommer wieder nach Deutschland fliegen und mein Auto in Kapstadt lassen. Im Herbst will ich wieder nach Kapstadt fliegen und dann auf der West-Tour zurück nach Hause. Das wird schwieriger. An der Elfenbeinküste lang.



Fahren Sie wieder allein?

Ich fahre allein. Aber ich habe jetzt einen Menschen [als Begleitung] gefunden, der auch immer allein mit einem Range Rover reist. Da hat jeder sein Lenkrad und kann wegfahren. […] Das ist gut in den schwierigen Gegenden, wo man sich vielleicht gegenseitig Hilfe holen kann. Und ich freue mich auch darauf, dass sich dann mal jemanden zum Sprechen habe. Schlafen kann ich ja immer in meinem Auto. Das Auto hat ein Hub-Dach, da kann ich drin schlafen. Also das wird eine Luxusreise. Ich habe eine Heizung, ich habe Wasser, ich habe einen Kühlschrank - das war ja bei Hugo alles nicht. Ich freue mich so, dass ich in die Dünen fahren kann und rauf und runter. Ich hab das schon geübt, denn man kann nicht einfach in Dünen fahren. Das muss man lernen. Und Sossusvlei sind die höchsten Dünen der Welt in Namibia. Da bin ich vorbeigefahren - jetzt kann ich reinfahren.