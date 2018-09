Jobcenter in Steglitz wieder freigegeben

Nach Räumung am Vormittag

Das Jobcenter in der Steglitzer Birkbuschstraße ist wieder freigegeben. Das Gebäude war am Mittwochvormittag geräumt worden, weil am Haus ein großer Riss aufgefallen war.

Die Feuerwehr hatte das Haus daraufhin gesperrt und den Fall an das Tiefbauamt übergeben.

Dessen Mitarbeiter überprüften das Gebäude und kamen zu dem Schluss, dass die Standsicherheit des Hauses nicht gefährdet sei, sagte Matthias Loke von der Bundesagentur für Arbeit dem rbb.