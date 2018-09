Rund sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod der Berliner Schülerin Keira beginnt am Dienstag der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder. Der angeklagte Mitschüler ist erst 15 Jahre alt. Deshalb verhandelt eine Jugendkammer des Landgerichts hinter verschlossenen Türen; die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Der Jugendliche sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Der Tod der 14-Jährigen Eisschnellläuferin hatte bundesweit Bestürzung ausgelöst.

Der mutmaßliche Täter und sein Opfer kannten sich laut Staatsanwaltschaft, sie gingen in dieselbe Schule. Der Angeklagte soll sich am 7. März dieses Jahres unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Schülerin Keira verschafft und sie dort mit einer Vielzahl von Messerstichen "tatplangemäß" getötet haben, so der Vorwurf.

Die Mutter hatte ihre blutüberströmte Tochter in der gemeinsamen Wohnung in Alt-Hohenschönhausen gefunden. Mediziner schafften es nicht mehr, Keira zu retten. In dem Prozess tritt Karin G. als Nebenklägerin auf. Sie wolle zu jedem Verhandlungstag kommen, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa.

In einem Interview mit dem rbb hatte die Frau in der vergangenen Woche beschrieben, wie sie den Tattag erlebte. Sie habe noch versucht, ihr Kind wiederzubeleben, berichtete Keiras Mutter. "Nichts ist mehr seitdem, wie es war." G. dankte allen Helfern - kritisierte aber auch, es sei schwierig, eine geeignete Therapie zu erhalten. Sie mahnte auch an, Opfer und Angehörige bei Gewalttaten besser zu unterstützen. "Das ist das Schlimmste, was passieren kann", so die Mutter der Getöteten, "dass ein Mensch von dieser Welt verschwindet und die restliche Welt wegschaut. Es soll nicht weggeschaut werden."