Ein Kind ist in einer Grünanlage in Berlin-Kreuzberg in eine Spritze getreten, an der sich HI-Viren befanden. Die Aids-Hilfe hält eine Infektion für wenig wahrscheinlich. Der Infektiologin Miriam Stegemann ist ein derartiger Fall noch nicht begegnet.

rbb|24: Guten Tag, Frau Stegemann. Ein Kind ist in einer Berliner Grünanlage in eine Spritze getreten, an der sich HI-Viren befanden. Die Aids-Hilfe hält eine tatsächliche HIV-Infektion des Kindes für wenig wahrscheinlich. Sie auch?

Miriam Stegemann: Tatsächlich ja. Ich kenne natürlich nicht den genauen Hergang und weiß keine Details. Aber im Allgemeinen weiß man, dass durch so genannte Nadelstichverletzungen, die nicht im medizinischen Bereich passieren – also auch bei herumliegenden Nadeln – das Übertragungsrisiko von HIV extrem gering ist. Denn das Blut an der Spritze trocknet an der Luft. In der Regel befindet sich an so einer Spritze – wenn überhaupt - auch nur eine geringe Menge Blut. Je weniger Blut da ist, umso schneller trocknet es. Es trocknet auch schneller, je wärmer es draußen ist. Und es ist dann auch weniger infektiös.