Berlin-Kreuzberg - Kind tritt in Spritze mit HI-Viren

05.09.18 | 15:55

In Berlin-Kreuzberg ist ein fünfjähriger Junge in einer Grünanlage in eine Spritze getreten, an der sich HI-Viren befanden. Das berichtet die "Berliner Zeitung" und beruft sich auf die Wohnungsbaugesellschaft WBM, auf deren Gelände sich das Areal befindet. Eine Sprecherin bestätigte der Zeitung den Vorfall vom Montagabend.

HIV-Infektion bisher nicht geklärt

Bisher ist unklar, ob sich der Junge mit dem Virus infiziert hat. Das HI-Virus kann zum Ausbruch von Aids führen, wenn es nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Nach Einschätzung der Berliner Aids-Hilfe ist eine Infektion auf diesem Wege allerdings wenig wahrscheinlich. Gewissheit bringt vermutlich ein HIV-Test, der allerdings erst frühestens in sechs Wochen vorgenommen werden kann. So lange braucht der Körper, um Antikörper zu bilden, die dann in dem Test nachgewiesen werden können.

Wohnungsbaugeselllschaft will gegen Drogenkonsumenten vorgehen

In der Anlage in der Nähe des Moritzplatzes halten sich häufig Drogenkonsumenten auf. Bisherige Konzepte zur Abschreckung hätten keinen Erfolg gehabt, heißt es in dem Bericht. Deshalb überlege die WBM jetzt, die Anlage einzuzäunen.

CDU fordert Durchgreifen des Bezirks