Kraniche rasten wieder in Brandenburg

Vor Abflug in den Süden

Mehr 10.000 Kraniche sind auf ihrem Flug aus dem Norden weiter in ihr Winterquartier in Südfrankreich und Spanien im Rhinluch in Brandenburg eingetroffen. "Täglich werden es mehr. Nächste Woche beginnen wir wieder mit der genauen Erfassung", sagte Kristina Hühn von der Naturschutzstation Rhinluch. Ehrenamtliche Helfer seien dann im Einsatz.