Hanna Krasnova ist Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Universität Potsdam. Einen großen Teil ihres Berufslebens verbringt sie am Smartphone. Ihre Mails beantwortet sie meist innerhalb weniger Minuten. Am Weizenbaum-Institut untersucht sie die Auswirkungen des täglichen Begleiters: "Darauf sind Apps, wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Und soziale Medien sind Auslöser von Sucht. In dieser Diskussion spielt das Smartphone auch deshalb so eine große Rolle, weil alle Apps gleichzeitig verfügbar sind."

Das Smartphone verändert unser Leben in allen Bereichen: Wir beantworten Nachrichten von unterwegs, schauen in der Bahn Filme und spielen am Abend damit.

Sie hat die Smartphone-Nutzung von Studenten in ihren Vorlesungen statistisch erhoben. Das Ergebnis: Knapp 40 Minuten der 90-minütigen Vorlesungszeit verbringen Studierende im Durchschnitt nicht mit dem Inhalt, sondern am Smartphone. Ihnen ist dabei bewusst, dass sie so weniger vom Vortrag mitbekommen.

"Natürlich kann ich als Professorin etwas dagegen tun: Ich kann unterhaltsamer sein oder alles besser präsentieren. Dass Studenten in der Vorlesung so viel Zeit am Smartphone verbringen, macht mir schon Angst." Ein Verbot der Geräte will sie in ihren Veranstaltungen aber deshalb nicht verhängen.