Lkw-Kontrollen in Brandenburg

Jeder vierte Lkw-Fahrer in Brandenburg hält sich nicht an den Mindestabstand von 50 Metern. Das ist das Ergebnis einer landesweiten Schwerpunktkontrolle auf den Autobahnen des Landes, die vom 12. bis zum 18. September stattgefunden hat, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.