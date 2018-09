Der Feuerwehreinsatz in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) in Südbrandenburg ist noch immer nicht abgeschlossen. Es liefen noch restliche Löscharbeiten, teilte die Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz am Samstag mit. Wegen noch immer vorhandener Glutnester seien noch etwa 20 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch ein Löschhubschrauber sei noch in der Luft.