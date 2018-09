Am kommenden Wochenende findet im Berliner Olympiapark zum vierten Mal das Musikfestival Lollapalooza mit mehr als 60 Künstlern und Gruppen statt. Da der Veranstalter pro Tag mehrere Zehntausend Besucher erwartet, bietet die S-Bahn Berlin an beiden Tagen neben dem Regelverkehr zusätzliche Fahren zum und vom Bahnhof Olympiastadion an.

Das zusätzliche Angebot betrifft laut Bahn sowohl den Tag als auch die Abend- und Nachtstunden. Geplant ist, dass etwa alle drei Minuten ein Zug mit acht Wagen zwischen Olympiastadion und Charlottenburg fährt. Pro Fahrt können rund 1.000 Fahrgäste befördert werden, so die Bahn. Damit biete die S-Bahn das maximal mögliche Angebot auf diesem Abschnitt an.