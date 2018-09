Karin G.: Ich sehe ihn eigentlich nicht zum ersten Mal. In Keiras Zimmer hing ein Bild von ihm. Sie hat ihn als "ihren Bruder" bezeichnet, sie hatten schon ein enges Verhältnis. Sie traf ihn ab und zu vor und nach der Schule und war wohl leicht verliebt in ihn. Es war eine Schwärmerei, würde ich sagen.

Ja, wir schickten uns immer Whatsapps den ganzen Tag, auch Herzchen. Eine Stunde bevor ich nach Hause ging, kündigte ich dann immer mein Kommen an, damit sie in der Wohnung wieder alles in Ordnung bringen konnte - Jugendliche machen das ja oft erst in letzter Minute. Doch sie hat nicht geantwortet. Dann fand ich sie im Wohnzimmer. Da funktionierte ich nur noch: Notruf, ich versuchte Keira wiederzubeleben. Nach neun Minuten war der Notarzt da und schickte mich aus dem Zimmer. Ich hab dann im Badezimmer gesessen. Ein Feuerwehrmann blieb bei mir die ganze Zeit und versuchte, mich zu unterstützen. Irgendwann kam die Mordkommission und sagte, dass sie jetzt übernehmen.