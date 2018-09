dpa/Steinberg Audio: Kulturradio | 17.08.2018 | Ursula Voßhenrich | Bild: dpa/Steinberg

Muslimische Partnersuche in Berlin - In der Liebe reden die Eltern mit

02.09.18 | 13:34 Uhr

Fromme Musliminnen und Muslime haben es nicht immer leicht, passende Partner zu finden: Zwischen Tradition, Beruf und den Ansprüchen der Familie. Doch die Zeiten, in denen die Eltern allein entscheiden, sind weitgehend vorbei. Von Ursula Voßhenrich

Nach dem Freitagsgebet steht Abdul Fatah Adnan in den Räumen der Moabiter Moschee Haus der Weisheit und erzählt von seiner Familie. Der ältere Herr ist als junger Mann aus dem Libanon nach Deutschland gekommen. Seine drei Kinder sind inzwischen erwachsen, zwischen 26 und 31 Jahre alt. Alle wohnen noch bei ihm zu Hause, verheiratet ist keins von ihnen. Schade, findet Abdul Fatah Adnan, aber wegen ihres Studiums hätten sie wohl zu wenig Zeit, auf Partnersuche zu gehen. Bei seinen zwei Söhnen habe er versucht nachzuhelfen: Da gäbe es ein nettes Mädchen, aus einer guten Familie, sie studiere auch. Aber die Söhne lehnten dankend ab.

"Papa, Mama, das funktioniert hier nicht so"

Draußen vor der Moschee steht Ibrahim. Der 25-Jährige studiert Regenerative Energien und will Ingenieur werden. Auch er will mit einer Familiengründung bis zu seinem Berufsabschluss warten - und er kennt die Diskussionen über die Suche nach der besten Ehefrau aus der eigenen palästinensischen Familie. Die Eltern sind eben woanders aufgewachsen und wollen ihren Kindern gern einen Teil ihrer Traditionen weitergeben, erklärt Ibrahim. Das gehe oft ganz gut, aber beim Thema Heiraten müsse man auch manchmal sagen: Papa, Mama, das habt ihr früher vielleicht so gemacht, aber das funktioniert hier nicht so. Selbstverständlich werde er seine Partnerin selbst aussuchen, betont Ibrahim. Aber genauso selbstverständlich würden solche wichtigen Entscheidungen in der Familie besprochen. Denn wenn die Eltern nicht einverstanden sind, dann könnte das später ungemütlich werden - und er wolle ja auch den Kontakt zur Familie nicht abbrechen.

"Das habt ihr früher so gemacht"

In konservativen muslimischen Familien ist die Eheschließung keine individuelle, sondern eine kollektive Entscheidung. Da heiratet die Familie mit, sagt der Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak von der Universität Dortmund. Er hat über die türkisch-muslimische Partnersuche geforscht. Herkunft, Religion, sozialer Status, das seien die wichtigsten Kriterien für die Eltern. Je höher der Bildungsstand, desto geringer sei aber der Einfluss der Familie auf die Partnerwahl der Kinder. Der Imam der Moscheegemeinde Haus der Weisheit, Abdallah Hajjir, hat in den letzten 20 Jahren viele junge Paare nach islamischem Ritus getraut. Er kennt nur noch sehr wenige Familien, in denen die Eltern die Ehepartner für ihre Kinder aussuchen. Manchmal gäbe es Konflikte, wenn etwa eine junge türkischstämmige Frau einen arabischen oder deutschen Mann heiraten möchte, selbst wenn der konvertiert ist. Doch die meisten Familien seinen inzwischen dafür offen. Für fromme Muslime gebe es allerdings einen wesentlichen Grundsatz, so Imam Abdallah Hajjir: Ein Muslim dürfe nur innerhalb der Religionen der Heiligen Schriften heiraten, also muslimisch, jüdisch oder christlich. Die Hochzeit mit einem Atheisten ist nicht vorstellbar. Der 24-jährige Anas studiert Betriebswirtschaft und ist Schatzmeister der Gemeinde. Für ihn gibt es gute Gründe, die Partnerin in der eigenen Community zu suchen: Wenn man selbst schon aus zwei Kulturkreisen komme und die Frau noch aus einem dritten, das gäbe später vielleicht mehr Konflikte mit den Kindern als wenn das Umfeld homogen ist.

Religion, Carakter und Bildungsgard sollten stimmen

Auf dem Kottbusser Damm in Berlin-Neukölln ist Aishe mit ihrer besten Freundin auf Shopping-Tour. Die beiden tragen lange, flatternde Blusen und schicke Kopftücher. Aishe studiert Lebensmitteltechnologie und hat klare Vorstellungen von ihrer Zukunft: Familie gründen, heiraten, Kinder bekommen, arbeiten. Ihre Eltern, erzählt die 19-jährige, drängelten keinesfalls. Im Gegenteil, sie legten großen Wert darauf, dass sie ihr Studium abschließt. Ein paar klare Kriterien hat Aishe bei der Partnerwahl: Die Religion sollte auf jeden Fall stimmen, der Charakter passen, und er sollte auch studiert haben, damit sie nicht einen höheren Bildungsgrad hat als ihr Mann. Die junge Frau ist recht gelassen, was ihre Heiratsaussichten angeht. In Berlin sei die Auswahl an Männern, die für sie in Frage kommen, groß genug. Und es gebe viele Orte, wo man sich kennenlernen kann: Im Freundeskreis, in der Uni, auf der Arbeit, da ergebe sich das meistens. Wenn es so weit ist, würde sie in jedem Fall ihren Freund den Eltern vorstellen und um deren Segen bitten.

Frauen und Männer haben unterschiedliche Wunschpartner

Junge muslimische Frauen wünschen sich oft einen Mann, der sowohl liberal und fürsorglich ist, als auch dieselbe religiöse und soziale Herkunft hat. Das haben die Untersuchungen von Ahmet Toprak ergeben. Für konservative muslimische Männer sollten die Frauen dagegen nicht allzu erfolgreich sein. Selbstbewusste Frauen machten ihnen eher Angst. Früher waren große Hochzeitsfeste von Verwandten der Ort der Partnersuche für die Kinder. Die Kriterien hätten sich nicht geändert, aber heute gebe es mehr Optionen für die Suche, erklärt Ahmet Toprak. Online-Partnerbörsen, die sich speziell an Muslime richten zum Beispiel.

Partnervermittlung im Netz

Da gibt es Plattformen für konservative und liberale, es gibt Partnerbörsen, die international und einige, die eher regional ausgerichtet sind. Sie heißen halal-partner.de, muslima.com oder islamic.marriage.com. Cüneyt Tirgil betreibt die Plattform muslimlife.eu mit Sitz in Hamm. Die genaue Anzahl der Nutzer kann er nicht nennen, aber es seien ein paar Tausend, Zweidrittel davon im deutschsprachigen Raum. Der Unterschied zu anderen Portalen sei, dass die Besucher seiner Börse in der Regel alle eine Heiratsabsicht hätten, so Tirgil. Außerdem würde oft nach der religiösen Praxis gefragt: Wie er od sie oft bete? Trägt sie Kopftuch oder hat er einen Bart? Werden muslimische Speisevorschriften befolgt? Auch Alkoholkonsum und Glückspiel sind Ausschlusskriterien.

Am Ende bleibt es ein Geheimnis

Aber nicht in allen Familien spiele die Religion bei der Partnerwahl die entscheidende Rolle, sagt die Migrationsforscherin Ebtisam Ramadan. Da sei Charakter, soziale Herkunft, Bildungsgrad oft wichtiger, wie überall. Unter den Hundertausenden Musliminnen und Muslimen in Deutschland gebe es auch alle Arten von Beziehungen. Und sie alle würden schließlich vor die gleichen Fragen gestellt wie alle jungen Leute: Wie sollte eine Beziehung aussehen? Wie vereinbart man Beruf und Familie? Wann will man sich festlegen? Und als Kinder ihrer Zeit hätten junge Musliminnen und Muslime auch dieselben Wege und Möglichkeiten der Partnersuche wie alle anderen auch. Aishe hat Bekannte, die in Online-Partnerbörsen auf die Suche gehen. Das wäre aber nichts für sie. Sie will einen Mann lieber direkt kennenlernen. Dem 24-jährigen Anas aus dem Haus der Weisheit in Moabit geht es ebenso. Aber er will auch nichts ausschließen: Im Endeffekt wisse man nie, wo man die bessere Hälfte findet, so Anas: "Das bleibt immer das Geheimnis."

