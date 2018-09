Wiederholt sind auf einem Spielplatz am Arnimplatz in Prenzlauer Berg Nähnadeln gefunden worden - zuletzt vor zwei Wochen. Der Platz ist noch immer gesperrt und soll in der Tiefe gereinigt werden. Damit hat der mutmaßliche Kinderhasser erreicht, was er wollte, findet Sabine Prieß.

Aber jetzt ist es verdächtig still geworden auf der Westseite des Platzes. Denn die meisten Eltern gehen nicht mehr gern mit ihrem Nachwuchs auf den Spielplatz. Kein Wunder, hatte doch ein mutmaßlicher Kinderhasser dort mehrfach Rasierklingen und Nähnadeln in den Sand gestreut, der den Untergrund für sämtliche Spielgeräte bildet. Dass das empörend ist, ist gar keine Frage. Wie alle Eltern, die den Spielplatz mit ihren Kindern frequentieren, hoffe ich, dass die Berliner Polizei den oder die Täter ausfindig macht. Auch wenn die Chancen gegen null zu tendieren scheinen.

Ein paar Tage war das Flatterband, das die Sperrung von weitem sichtbar machen soll, weg. Inzwischen ist es wieder da, die Tore sind mit Ketten verschlossen. Denn das Bezirksamt will den Sand, so war zu lesen, auch in tieferen Schichten von einer Firma reinigen lassen. Prima Idee, wirklich. Es gibt sicherlich Kinder, die sehr tiefgründig mit ihren Schippen und Förmchen hantieren. Aber muss das wirklich so lange dauern?

Vielmehr – und das ist für mich der eigentliche Skandal an der Sache – muss ich sagen: tobte. Vergangenheit. Denn obwohl der letzte Nähnadel-Vorfall laut " Tagesspiegel " am 6. September war, ist der Spielplatz gesperrt. Noch immer, oder genauer: wieder.

Was aber das definitiv falsche Signal an alle Familien ist: Solange bis diese Reinigung endlich erfolgt ist – offenbar ist das kein einfacher Prozess - bleibt der Spielplatz dicht. Danke, Bezirk. Denn Alternativen zu diesem Ort gibt es so gut wie keine. Die Bebauung hier ist eng, die Straßen ebenso und die Bewohner – inklusive der in Prenzlauer Berg üblichen Kinderschar - sind viele.

Einer (oder mehrere) der Anwohner frohlockt nämlich nun vermutlich. Weil die Uhren im Bezirksamt so langsam laufen, hat derjenige, der sich über Kinderlärm so aufregen kann, dass er zu solch drastischen Mitteln greift, um ihn abzustellen, erreicht, was er wollte: Ruhe ist im Karton. Und wenn der Sand dann endlich tiefschichtig gesiebt ist, reicht ein neuerlicher nächtlicher Gang mit einer Schachtel Nähnadeln in der Hand, um wieder für Ruhe zu sorgen. Das ist deutlich weniger aufwändig als wegzuziehen aus Pankow, wie es Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) in dieser Woche von etwaigen Kinderhassern gefordert hatte.