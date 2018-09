Besucher des Tierparks Friedrichsfelde in Berlin können ab Donnerstag das neue Panzernashornbaby sehen.



Es ist das siebte Jungtier von Nashornmutter Betty (23) und ist am Mittwoch zur Welt gekommen. Vater des bislang noch namenlosen Tierjungens ist Belur (28). Zuletzt hat der Tierpark vor drei Jahren Nashornnachwuchs bekommen.



Neugeborene Panzernashörner trinken jeden Tag etwa 30 Liter Milch. Dadurch nehmen sie täglich bis zu zwei Kilogramm an Gewicht zu. Ausgewachsene Bullen können bis zu 2,7 Tonnen wiegen.