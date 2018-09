Dabei ist in den letzten Jahren sowohl die Gesamtzahl der Entbindungen angestiegen als auch die der Zwillings- und Drillingsgeburten. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Montag mit.

Der positive Geburtentrend in Berlin setzt sich weiter fort : Insgesamt 43.670 Babys sind im Jahr 2016 in der Hauptstadt zur Welt gekommen – fast sechs Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Zahl der außerklinischen Entbindungen ist dagegen leicht zurückgegangen. Der überwiegende Teil erfolgte laut Statistik in freigemeinnützigen und in öffentlichen oder universitären Kliniken, knapp 16 Prozent entfielen auf private Krankenhäuser.

Dabei kam jedes vierte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Zum Vergleich: 1991 lag die Kaiserschnittrate in Berlin noch bei zwölf Prozent. Wie in den vergangenen Jahren lag der Anteil der Jungen an den Geborenen mit rund 51 Prozent knapp über dem der Mädchen.

Kolat will in mehr Kreißsäle und Hebammen investieren

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat freute sich anlässlich der Veröffentlichung der Statistik über die Fortsetzung des Babybooms in Berlin. Mithilfe eines Aktionsprogramms wolle der Senat auch in Zukunft eine bestmögliche Versorgung für Mutter und Kind sicherstellen.

Unter anderem investiere das Land Berlin 20 Millionen Euro in den Ausbau von Kreißsälen und erweitere die Ausbildungskapazitäten für Hebammen um 130 Plätze auf dann 332 Plätze. Darüber hinaus sei es mit dem digitalen Bettennachweis möglich, Hochschwangere schnell und unkompliziert in ein Haus mit freien Kapazitäten zu verlegen.