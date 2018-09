Leiche in Mülltonne: 37-Jähriger muss lebenslang in Haft

Mordprozess in Neuruppin

Mehr als 70 Verletzungen wies der Leichnam eines Pflegeheimbewohners auf, der im vergangenen Sommer in Neuruppin in einem Mülleimer gefunden wurde. Jetzt hat das Landgericht einen 37-Jährigen für den brutalen Mord verurteilt.

Ein 37-jähriger Mann muss wegen Mordes an einem 54-Jährigen im Neuruppiner Stadteil Radensleben (Ostprignitz-Ruppin) lebenslang in Haft. Das hat das Landgericht Neuruppin am Montag entschieden. Ein 22-jähriger Mittäter wurde wegen Totschlags zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.