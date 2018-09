Unbekannte hatten am Sonntag mehrere Schüsse auf den Mann in der Oderstraße im Bezirk Neukölln abgefeuert. Der 36-jährige erlag später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.



Vor der Klinik hatten sich am Tag des Angriffs nach Nidal R.s Einlieferung rund 150 Menschen versammelt. Dabei kam es zu Tumulten.