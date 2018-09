rbb/Abendschau Audio: radioBerlin 88,8 | 12.09.2018 | Knut Müller | Bild: rbb/Abendschau

Beerdigung am Donnerstag geplant - Polizei sucht drei Verdächtige nach Mord an Nidal R.

12.09.18 | 15:32 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen auf das mutmaßliche Clan-Mitglied Nidal R. in Neukölln hat die Polizei jetzt Einzelheiten zu Verdächtigen und einem Fluchtfahrzeug veröffentlicht. Bekannt ist jetzt auch, wann und wo R. bestattet werden soll.



Nach rbb-Informationen soll der am Wochenende getötete Nidal R. am Donnerstag um 10 Uhr auf dem Neuen Zwölf-Apostel-Friedhof in Schöneberg beigesetzt werden. Die Polizei rechnet mit zahlreichen Trauergästen und plant präsent zu sein. Bei der Beisetzung rechne die Polizei aber nicht mit gewalttätigen Auseinandersetzungen, hieß es. Die Leiche des 36-Jährigen war am Dienstag nach der Obduktion freigegeben worden. Nidal R. war in Neukölln vor den Augen seiner Familie niedergeschossen worden. Der 36-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. Vor der Klinik in Steglitz hatte sich eine aufgebrachte Menge versammelt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Mehr zum Thema dpa/Paul Zinken Obduktionsergebnis - Clan-Mitglied Nidal R. wurde von acht Kugeln getroffen

Nach den tödlichen Schüssen gehen die Ermittler inzwischen von drei Tätern aus. Nachdem acht Mal auf den 36-Jährigen gefeuert wurde, seien am Sonntagabend drei Männer über das Tempelhofer Feld geflüchtet und in ein Auto gestiegen, das davonraste, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.



Polizei sucht Zeugen in Neukölln und Alt-Treptow

Um weitere Zeugen zu finden, veröffentlichte die Berliner Polizei am Mittwoch Details zum Fluchtwagen und zum Tatablauf [berlin.de/polizei]. Laut Polizei schossen die Täter am 9. September 2018 gegen 17.40 Uhr auf Nidal R. und flüchteten über das Tempelhofer Feld. Dabei rannten sie parallel zur Oderstraße bis zur Ecke Leinestraße und stiegen dort in einen grauen oder schwarzen Golf VI. Damit fuhren sie in Richtung Hermannstraße davon.

Mehr zum Thema rbb|24/Mark Allhoff Erschossener Intensivtäter - Berliner Polizei rechnet mit großer Trauerfeier für Nidal R.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Wagen gegen 22.40 Uhr am Kiehlufer Ecke Mergenthalerring in Alt-Treptow in Brand gesetzt. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Zu dem Zeitpunkt waren an dem Golf andere, nicht mehr gültige Nummernschilder angebracht. Hinweise nehmen die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten oder jede Polizeidienststelle in Berlin entgegen.

Berlin erhöhte Druck auf kriminelle Clans

Sicherheitsexperten befürchten nach der tödlichen Attacke eine Eskalation der Gewalt zwischen kriminellen Mitgliedern arabischer Großfamilien. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) betonte, dass Auseinandersetzungen gewalttätig und ohne Skrupel auf Berlins Straßen ausgetragen würden. Das sei die Folge davon, dass diese Kriminellen jahrzehntelang keinen durchsetzungsstarken Rechtsstaat gespürt hätten. Der Senat will mit einer konzertierten Aktion den Druck auf diesen Personenkreis aufrechterhalten und ausbauen. Zuletzt hatte es verstärkt Durchsuchungen sowie Festnahmen von Verdächtigen gegeben. Innen-, Justiz- sowie Finanzverwaltung werden künftig ein gemeinsames Vorgehen gegen kriminelle Mitglieder besprechen, sagte ein Sprecher der Innenverwaltung.

Berlins bekanntester Intensivtäter Nidal R. erschossen

Bild: dpa Polizisten am Tatort in Neukölln: Am frühen Sonntagabend in der Oderstraße am Rande des Tempelhofer Felds schießen mehrere Täter auf Nidal R. Er wird schwerverletzt ins Benjamin-Franklin-Krankenhaus nach Berlin-Steglitz gebracht, wo er stirbt.

Bild: dpa/Paul Zinken Das 36-jährige Opfer, ein polizeibekannter Intensivtäter, wird einem kriminellen Clan-Milieu zugerechnet. Am Tatort sammeln ...



Bild: Zinken/dpa ... die Ermittler Spuren. Doch eine heiße Spur, die zu den Tätern führt, haben sie noch nicht.

Bild: dpa/Paul Zinken Ein Polizeibeamter in Zivil sucht Spuren an einem Verkaufswagen, der an einem Zugang zum Tempelhofer Feld an der Oderstraße steht.



Bild: dpa/Paul Zinken In einer Wagentür eines Verkaufswagens ist ein Einschussloch zu sehen.

Bild: rbb/Vanessa Klüber Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagabend. Insgesamt acht Schüsse sind abgegeben worden, ergibt die Obduktion später.

Bild: rbb Am späten Abend versammelten sich vor dem Benjamin-Franklin-Krankenhaus in Berlin-Steglitz bis zu 150 Menschen, Mitglieder arabischer Clans. Sie blockierten zeitweise die Notaufnahme und bedrohten ein Kamerateam des rbb.



Bild: rbb|24/Mark Allhoff Freunde und Angehörige des Opfers haben am Tatort Kerzen aufgestellt und eine Gedenkschrift aufgehängt. Play Pause Fullscreen















Sendung: Abendschau, 12.09.2018, 19.30 Uhr