Das Wandbild des erschossenen Intensivtäters Nidal R. ist überstrichen worden. Am frühen Freitagmorgen wurde das Häuschen am Tempelhofer Feld, auf dem sich das Bild befand, von Malern geweißt - unter Polizeischutz. Nun soll es von Kindern neu gestaltet werden.

Nidal R., kriminelles Mitglied einer arabischen Großfamilie, war vor knapp zwei Wochen am Rand des Tempelhofer Feldes niedergeschossen worden. Die Tat geschah mitten am Tag, im Beisein der Familie von R. Der 36-Jährige starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Auf den 36-Jährigen wurden acht Schüsse abgefeuert, mehrere Männer waren an der Tat beteiligt. Bislang wurde kein Tatverdächtiger gefasst.