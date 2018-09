Bild: rbb/Miriam Keuter

Tatort am Tempelhofer Feld - Graffito erinnert an erschossenes Clan-Mitglied Nidal R.

18.09.18 | 14:20 Uhr

Nach dem Mord an Nidal R. ist jetzt ein Wandbild aufgetaucht: Unweit des Tatortes in Berlin-Neukölln zeigt ein Graffito sein überlebensgroßes Porträt. Die CDU wittert bereits einen "Wallfahrtsort für ein schwerstkriminelles Clanmitglied".

Unbekannte haben das Gesicht des getöteten Clan-Mitglieds Nidal R. auf eine Wand in der Oderstraße in Berlin-Neukölln am Tempelhofer Feld gesprüht - an der Stelle, an der R. vor einer Woche erschossen wurde. Dort erinnern auch Grablichter, Blumen und Nachrichten an den 36-Jährigen. Das überlebensgroße Bild zeigt sein Gesicht, über der Schulter hängt ein sogenannter Palästinenserschal. Nidal R. war der Polizei als Intensivtäter bekannt und wurde dem kriminellen Clan-Milieu zugerechnet.



Liecke: "Kein Wallfahrtsort für Schwerstkriminellen"

Der Neuköllner Vize-Bürgermeister Falko Liecke (CDU) zeigt sich angesicht des Wandbilds schockiert. "Dass da jetzt ein Wallfahrtsort für ein schwerstkriminelles Clan-Mitglied geschaffen wird, halte ich nicht für gut", sagte Liecke dem rbb. Trauern sei eine Sache, man dürfe jedoch nicht vergessen, "dass dieser Mensch vielen anderen Menschen schweren Schaden zugefügt hat, das darf nicht relativiert werden." Die Polizeiakte von R. habe mehr als 100 Einträge, darunter Raub, versuchter Totschlag, Diebstahl und Körperverletzung. "Dieses Bildnis dort prangen zu lassen, halte ich für unangemessen", so Liecke. Laut Bezirk gehört die Wand in der Oderstraße dem landeseigenen Unternehmen "Grün Berlin", das in der Stadt diverse Parks und Grünflächen betreibt. Qua Gewohnheitsrecht werde die Wand als Fläche für Graffiti genutzt, sei aber keine offizielle Graffiti-Wand. Ob und in welcher Form das Unternehmen auf das Wandbild reagiere, sei noch unklar.



Gewalt-Eskalation befürchtet

Nidal R. war am 9. September auf offener Straße von acht Kugeln getroffen worden und im Krankenhaus verstorben. Vor dem Krankenhaus hatte sich am Tatabend eine aufgebrachte Menge von rund 150 Personen versammelt. Die Polizei musste das Gebäude mit einem Großaufgebot bewachen. An der Beerdigung in Schöneberg nahmen laut Polizei rund 1.500 Trauergäste teil. Sicherheitsexperten befürchten nach der tödlichen Attacke eine Eskalation der Gewalt zwischen kriminellen Mitgliedern arabischer Großfamilien. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) betonte, dass Auseinandersetzungen gewalttätig und ohne Skrupel auf Berlins Straßen ausgetragen würden. Das sei die Folge davon, dass diese Kriminellen jahrzehntelang keinen durchsetzungsstarken Rechtsstaat gespürt hätten.

