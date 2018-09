"Parkendes Blech" verbraucht in Berlin zu viel Platz. Darauf soll eine Aktion zum weltweiten "Park(ing) Day" am Freitag aufmerksam machen. Mehrere Gruppen wollen Parkplätze umgestalten – und vorübergehend zu kleinen Parks machen.

Die Idee: Man kauft ein Parkticket - parkt dann aber kein Auto, sondern stellt Blumenkübel, Liegestühle oder ähnliches auf. Das ist etwa in der Akazienstraße im Bezirk Schöneberg oder am Böhmischen Platz in Neukölln geplant. Die Berliner Grünen wollen am Nachmittag unter anderem die Parkfläche vor dem Büro in der Wrangelstraße kurzfristig begrünen und so in eine grüne Zone verwandeln.