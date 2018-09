Ein Punkkonzert in Berlin-Schöneberg endete in der Nacht zu Sonntag mit einem Polizeieinsatz. Grund waren Lärmbeschwerden, wie die Polizei mitteilte. Die Lautstärke in dem Jugendzentrum in der Potsdamer Straße sei zwischenzeitlich so groß gewesen, dass Gäste eines nebenan liegenden Hostels das Haus verließen, so die Polizei.

Gegen 2.45 Uhr rückte die Polizei eigenen Angabe zufolge nach mehrfachen Verwarnungen mit 30 Beamten an. Gäste hätten aber Türen blockiert, so dass die Polizisten sich "hindurchdrängeln" mussten, wie ein Sprecher sagte.