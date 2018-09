rbb/Ulf Morling Video: rbb24 | 05.09.2018 | Bild: rbb/Ulf Morling

Prozessauftakt in Berlin - Radfahrer soll Fußgänger aus Wut geschlagen haben

05.09.18 | 16:07 Uhr

Weil er einen Fußgänger aus Verärgerung angegriffen haben soll, muss sich seit Mittwoch ein Radfahrer vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Allerdings wies der 57-jährige Angeklagte die Vorwürfe zurück: Er habe sich nur gewehrt. Von Ulf Morling

Patrick N. scheint entspannt zu sein. Der 57-jährige großgewachsene, schlanke Mann sitzt auf dem Stuhl des Angeklagten im Verkehrsgericht Moabit und sieht in die Fernsehkamera und die Objektive der Fotoapparate. Er versteckt sein Gesicht nicht hinter einem Aktenordner oder unter einer Jacke wie viele andere Angeklagte. N. fühlt sich im Recht und versteht nicht den öffentlichen Trubel um ihn und den Vorfall am 27. April 2017.

Nicht geschlagen, nur gewehrt

An jenem Tag im April war N. nachmittags mit seinem Fahrrad in Berlin-Friedrichshain unterwegs. Da die Kopernikusstraße wegen des Kopfsteinpflasters in diesem Abschnitt nur schlecht nutzbar ist für Radfahrer, fährt N. "nur ganz langsam" auf dem etwa zwei Meter breiten Fußweg, sagt er. Plötzlich sei er angerempelt worden: "Absteigen", habe ein Fußgänger ihn angeherrscht. Aufgrund des Remplers sei er vom Fahrrad gefallen. "Warum machen Sie das?", will der 57-jährige Radfahrer den Fußgänger gefragt haben. Doch der aggressive Passant habe sich auf ihn gestürzt. "Ich habe ihn nicht geschlagen. Aber ich habe mich gewehrt", so N. weiter in seiner Aussage vor Gericht. Vielleicht seien dabei die Verletzungen des Fußgängers entstanden.

"Fürchterlich eine geschossen bekommen"

Phillip B. ist 50 Jahre alt und im Vergleich zu Radfahrer N. klein gewachsen. "Ich habe nichts gegen Radfahrer", sagt er und zeigt selbst als Kriminalpolizist Verständnis dafür, dass die Fahrräder in der Kopernikusstraße teilweise den Bürgersteig nutzen. "Die wollen nicht auf dem Kopfsteinpflaster durchgeschüttelt werden und Radwege in Berlin müssten jetzt endlich mal gebaut werden." Der Kripomann mit über 20 Dienstjahren berichtet mit ruhiger Stimme als Zeuge im Gerichtssaal, was ihm am Tattag widerfuhr. Er sei in Zivil zum Dienst unterwegs gewesen und habe sich am S-Bahnhof Warschauer Straße beim Fleischer noch etwas zum Essen für die Pause gekauft.

Auf der Kopernikusstraße sei er auf dem Bürgersteig stehengeblieben und habe in die Tüte geschaut, ob er auch nichts im Laden vergessen hatte. Da habe ihn etwas am Ärmel gestreift. Instinktiv habe er aufgesehen, den Angeklagten auf dem Fahrrad gesehen und "Ey!" gerufen. Sofort habe N. mit seinem Rad eine Vollbremsung gemacht, habe das Rad hingeworfen und sei auf ihn zugerannt. "Ich sagte noch: 'Ganz ruhig bleiben' und: 'Polizei'. Dann bekam ich fürchterlich eine geschossen." B. berichtet weiter als Zeuge vor Gericht, dass er einen Moment gedacht habe, dass er das Augenlicht seines rechten Auges verloren hatte. Er habe sich dann an dem Radfahrer angeklammert, weil er in Panik war und ihn nicht davon kommen lassen wollte. Beide seien gefallen. Irgendwann mischten sich Passanten ein.

Schwierige Beweislage

Ein blaues Auge und viele Schürfwunden hat Polizist B. davon getragen. Verursacht wurden die Verletzungen unter anderem von dem Ring, den N. am Mittelfinger der rechten Hand trägt. Aber auch N. will Schürfwunden erlitten haben, als er sich mit Phillip B. am Boden wälzte. "Da steht Aussage gegen Aussage", sagt Verteidiger Thomas Herzog am Rande des Prozesses. Aus N.s Sicht hat er sich nur gegen einen Fußgänger gewehrt, der ihn vom Rad stieß und attackierte". Während zum ersten Prozessauftakt vor einigen Monaten der Angeklagte nicht erschien, fehlen am Mittwoch zwei wichtige Zeugen, die am Tatort waren. Allerdings hat sich kein unbeteiligter Tatzeuge nach dem Vorfall bei der Polizei gemeldet, was alle Prozessbeteiligten bedauern.

Zum Prozessauftakt sind zwei Zeugen nicht erschienen. Das Urteil soll am kommenden Mittwoch fallen. | Bild: dpa/Paul Zinken

"Jeder hätte eine geballert bekommen"

Jeder Passant hätte sich, so wie er, über den schnell an ihm auf dem Gehweg vorbeifahrenden Radfahrer beschwert, davon ist Polizist Phillip B. bis heute überzeugt. "Und jeder hätte eine geballert bekommen", so der Beamte weiter. Vielleicht hätte der Angeklagte einen schlechten Tag gehabt. "Er fühlte sich durch mich provoziert, denn er streifte mich beim Vorbeifahren und dachte, ich hätte ihn vom Fahrrad schubsen wollen." Wofür B., auch nach über 20 Jahren als Polizist in Friedrichshain, kein Verständnis hat, ist bis heute, wenn Radfahrer auf dem Gehweg fahren, "noch dazu mit einer Geschwindigkeit, als wären sie auf einem Radweg unterwegs! Wenn statt meiner Person eine Mutter mit Kinderwagen unterwegs gewesen wäre? Daran möchte ich gar nicht denken."

Urteil in einer Woche

Der Prozess gegen Radfahrer Patrick N. wird am kommenden Mittwoch, den 12. September 2018, im Moabiter Verkehrsgericht fortgesetzt. Nach der Aussage zweier Zeugen, die am Mittwoch nicht erschienen, soll im Laufe des Tages das Urteil gesprochen werden.

