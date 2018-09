EPA/dpa/Andreas Paasch Audio: radioBerlin 88,8 | 11.09.2018 | Ulf Morling | Bild: EPA/dpa/Andreas Paasch

Prozess um Großbrand in Lichtenberg - Setzte Funkenflug das Dong Xuan-Center in Brand?

11.09.18 | 16:15 Uhr

Vor zweieinhalb Jahren fing in Berlin-Lichtenberg eine Lagerhalle des Dong Xuan-Centers Feuer. Der Schaden ging in die Millionen. Seit Dienstag muss sich vor Gericht ein Schweißer wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Von Ulf Morling

Es war der 11. Mai 2016, Bauarbeiter Jerzy G. hatte bereits seit zwei Tagen in einem vierstöckigen Plattenbau gearbeitet, der entkernt werden sollte. Der Bau grenzte direkt an die Lagerhalle des Dong-Xuan-Centers: 7.000 Quadratmeter groß und vollgestopft mit Kleidung, Nagellackentferner für die Asia-Beauty-Salons und anderen Waren. Die Aufgabe des Angeklagten war es, Rohre, die "in der Wand verschwanden, zu durchtrennen, um sie später auf den Schrottplatz zu bringen", so der 54-jährige Pole in seiner Aussage vor Gericht. Das hatte ihm sein deutscher Chef aufgetragen. Als er mit dem Schneidbrenner gegen Mittag gerade im ersten Stock des Plattenbaus ein Rohr abgetrennt habe, sei aus dem in der Wand verbliebenen Teil Rauch gekommen.

Gab es einen Feuerlöscher oder nicht?

"Ich habe durch das abgeschnittene Rohr geschaut und habe in die angrenzende Lagerhalle sehen können. Dort rauchte es auch!“ Er habe sofort die Gasflaschen für den Schneidbrenner aus dem Haus gebracht und sei durch ein offenes Tor in die Lagerhalle geeilt. "Alles war verqualmt“ und kein Feuerlöscher oder Wasser seien zum Löschen vor Ort gewesen. "Da hörte ich schon das Tatütata der Feuerwehr."



Während G. behauptet, dass die Feuerwehr das brennende Lager weiträumig absperrte und ihn weggeschickte, sagt der 58-jährige Leiter des Einsatzes vor Gericht aus, dass er zwar einen Mann mit Schneidbrenner und Gasflaschen gesehen habe - dieser habe sich allerdings schnell entfernt. Trotz des fast 24-stündigen Einsatzes von 150 Feuerwehrleuten brannte die Halle vollständig ab. Der beißende Qualm zog von Lichtenberg bis nach Wilmersdorf. Der Schaden wird auf drei Millionen Euro geschätzt.

Die Richterin fragt nach

Amtsrichterin Angelika Peck ist beharrlich bei der Befragung des Angeklagten: Richterin: "Sind Sie ausgebildeter Schweißer?" Angeklagter: "Nein!" Richterin: "Haben Sie in Deutschland einen Lehrgang als Schweißer gemacht?" Angeklagter: "Nein. Aber ich habe mit dem Chef auf dem Schrottplatz geschweißt." Richterin: "Sind Ihnen die Rechtsvorschriften in Deutschland bekannt?" Angeklagter: "Feuerlöscher und Wasser müssen vor Ort sein. Es waren aber eine Wasserzuleitung und auch ein Feuerlöscher da!"

Nur ein Gartenschlauch zum Löschen

Richterin Peck verliest Passagen aus den Akten. Danach lag ein Gartenschlauch neben den Rohren, die Bauarbeiter G. in dem Plattenbau durchtrennte. Der Schlauch endete ein Stockwerk höher in einem kleinen Wasserbottich. Warum er seinen Feuerlöscher, den er angeblich vor Ort hatte, nicht zum Löschen in die Lagerhalle mitgenommen habe, fragt die Richterin weiter. "Das weiß ich auch nicht", antwortet der Angeklagte. Sein deutscher Chef gab bei den Ermittlern an, dass Bauarbeiter G. sehr wohl im Schneidbrennen entsprechend geschult gewesen sei. Als die Richterin weiter nach den Vorschriften für das Schweißen bei dem Angeklagten bohrt, schweigt der. Er weiß ganz offensichtlich nicht, dass es bei unkontrollierbarem Funkenflug beim Zerschneiden von alten Rohren - wie im Fall der Lagerhalle - Pflicht ist, dort eine Brandwache aufzustellen. "Weder der Inhaber noch der Chef haben mir gesagt, wo die Rohre hingehen", sagt G.

Andere Brandursachen nicht ausgeschlossen

Am ersten Prozesstag sagte neben dem Einsatzleiter der Feuerwehr auch der polizeiliche Ermittlungsführer zur Brandursache aus. Der 57-jährige Kriminalpolizist war am Tatort, als der Brand noch in vollem Gange war. Er berichtet, dass in dem vierstöckigen Plattenbau direkt neben der brennenden Lagerhalle des Dong-Xuan-Centers mehrere Bauarbeiter gewesen seien. Ein Mann habe das Gebäude mit Gasflaschen und Schneidbrenner verlassen und sei spurlos verschwunden. Das einzige Löschmittel, das die Ermittler gefunden hätten, sei der Gartenschlauch im ersten Stockwerk gewesen, der in dem kleinen Bottich ein Stockwerk höher geendet habe, führt der Kripo-Mann aus. Allerdings kann der Kriminalbeamte nicht ausschließen, dass der Großbrand im Lager des Asia-Marktes andere Ursachen als das unsachgemäße Hantieren mit einem Schneidbrenner gehabt haben könnte. Beweismittel dafür gebe es nicht: "Nach so einem großen Brand bleibt nicht viel übrig", sagt der Ermittler.

Weitere Zeugen und das Urteil

Der Mann, der beim Großbrand in der Lagerhalle des Dong-Xuan-Centers im Mai 2016 die Feuerwehr alarmierte, war zum Prozessauftakt ebenfalls als Zeuge geladen. Er erschien aber nicht vor Gericht. Zum nächsten Prozesstag, am 21. September, wird er wohl von der Polizei gebracht werden. Nach weiteren Zeugenaussagen soll an jenem Freitag auch das Urteil über den angeklagten polnischen Bauarbeiter gesprochen werden.