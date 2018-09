dpa/Schoening Audio: radioBerlin 88,8 | 07.09.2018 | Ulf Morling | Bild: dpa/Schoening

Schmuggel in der JVA Tegel - 28 Handys, Haschisch und sieben Jahre bis Prozessbeginn

07.09.18 | 19:39 Uhr

Handys, Kekse oder Haschisch schmuggelte ein Werkstattleiter für Strafgefangene in die JVA Tegel. Irgendwann flog die Sache auf. Am Freitag wurden drei Beteiligte vom Landgericht verurteilt – sieben Jahre nach Anklageerhebung. Von Ulf Morling

Das Berliner Landgericht hat – sieben Jahre nach der Anklageerhebung - das Urteil über drei Männer gesprochen, die Handys und Drogen in die JVA Tegel geschmuggelt haben. Wegen Bestechung, Bestechlichkeit und Mitwirkung am Handels von Rauschgift wurden drei der vier Angeklagten zu "äußerst geringen Strafen" bis zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, so der Vorsitzende Richter, Jochen Käbisch, in der Urteilsverkündung. Der mutmaßliche Kopf der Schmuggelbande, Imad K. (34) bekam eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten - unter anderem wegen 24-facher Bestechung. In der Strafhöhe für Imad K. ist allerdings noch eine Verurteilung aus dem letzten Jahr mit zwei Jahren acht Monaten enthalten.

Der mitangeklagte frühere Leiter der Elektrowerkstatt der JVA Tegel wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe wegen Bestechlichkeit und Beihilfe zum Handel mit Haschisch verurteilt . Wegen der seit Jahren andauernden permanenten Überlastung hatte das Landgericht erst jetzt – sieben Jahre nach den Taten- den Fall verhandeln können. "Wenn wir zeitnah hätten urteilen können, wäre es schlimm ausgegangen für manchen der Angeklagten!", so der vorsitzende Richter Jochen Käbisch in der Urteilsbegründung.

Handys, Haschisch und Kekse

28 Handys, 392 Gramm Haschisch, aber auch Alkohol und Lebensmittel schmuggelte Werkstattmeister Stefan D.* (64) in den Tegeler Männerknast. Alles began damit, dass der Strafgefangene Imad K. (34) ihn kurz vor Weihnachten 2010 anspricht. Intensivtäter K. hat zehn Jahre wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung abzusitzen. In der Werkstatt der JVA macht er eine Lehre zum Elektroinstallateur. Ob sein Chef ihm nicht ein Handy besorgen könne, damit er in seiner Zelle einmal ungestört und privat mit seiner Familie telefonieren könne, fragt K. seinen Lehrmeister. Werkstattleiter D. lässt sich breitschlagen. "Mit dem ersten Handy, das er einschmuggelte, saß D. in der Falle!", sagt später ein Verteidiger im Prozess. Oberstaatsanwalt Thomas Gritscher spricht davon, dass bis heute unklar sei, ob D. erpresst wurde, um weitere Handys in die JVA einzuschmuggeln: "D. setzte den Wünschen einen gewissen Widerstand entgegen", konstatiert der Anklagevertreter allerdings in seinem Plädoyer. Klar ist: Werkstattleiter D. war fester Bestandteil "eines Transportunternehmens, das von Imad K. geleitet wurde", so Richter Käbisch.

Mit einem Handy fing es an

Seit den 1970er Jahren macht sich Stefan D. um die Gemeinschaft verdient. Der Elektriker arbeitet beim Technischen Hilfswerk und ab 1999 bildet er in der JVA Tegel viele junge Strafgefangene zu Elektroinstallateuren aus. Er ist kein Angestellter des Gefängnisses sondern einer Fremdfirma. Nie lässt er sich etwas zuschulden kommen – bis Imad K. sich das Handy zu Weihnachten von ihm wünscht. Doch mit einem Handy ist es nicht getan: wenige Wochen nach dem ersten eingeschmuggelten Handy geht es im ganzen Jahr 2011 weiter: Imad K. bestellt Handys, Tilidin, Kekse bei dem Werkstattleiter.



Schließlich lässt er einen mitangeklagten Gefangenen Teilhaber werden an den Segnungen des "Versandhandels", so der Verteidiger Imads. Ümit D. (36), 18 Eintragungen im Strafregister und in Tegel wegen schweren Raubes und gefährlicher Köperverletzung einsitzend, bestellt Haschisch, denn seit dem 13. Lebensjahr konsumiert er Drogen. Ob nun Rauschgift, Medikamente, Lebensmittel oder Handys: Für das Besorgen der Bestellungen der Strafgefangenen sind in der Freiheit draußen zwei Brüder Imads zuständig.

Der Werkstattleiter bekam 50 Euro pro Lieferung

Zuerst liefert der mitangeklagte Ali (32). Als der bald keine Lust mehr hat, tritt der jüngste Bruder Imads an seine Stelle, der bereits in einem gesonderten Verfahren verurteilt ist. Ali wird im Prozess freigesprochen, weil in der Beweisaufnahme nicht klar wurde, ob er von der Bestechung des Werkstattleiters wusste. Die Brüder Imads übergeben jeweils die verpackte Schmuggelware für den Knast an den Werkstattleiter, der beim Einlass in die JVA nicht kontrolliert wird, und kassieren dafür später über ihnen Bruder im Gefängnis eine "Transportgebühr" von den Gefangenen, für die die Ware bestimmt ist. Nach dem Einschmuggeln der verbotenen Ware versteckt D. alles hinter einer Wand in seiner Werkstatt. Die beiden angeklagten Gefangenen, die bei ihm lernen, holen es später dort ab. Werkstattleiter D. erhält pro Lieferung jetzt fünfzig Euro, "damit seine Skrupel zerstreut werden", heißt es im Prozess. D. habe aber in Kauf genommen, "dass in den Päckchen und verknoteten Einkaufstüten auch Drogen hätten sein können", wird im Urteil festgestellt.

Die Bande fliegt auf

Der Kreis der Mitwisser vergrößert sich unter den Gefangenen in Tegel ständig. So erfährt schließlich auch die Polizei von der Bande, die Handys nach Tegel einschmuggelt. Telefone werden überwacht, und als Werkstattleiter D. am 12. Dezember 2011 die JVA betritt, wartet bereits die Kriminalpolizei auf ihn. In seinen Taschen finden die Beamten unter anderem 192,5 Gramm Haschisch. Auch die anderen Beteiligten werden festgesetzt. Werkstattleiter D. legt bereits in seiner ersten Vernehmung ein umfassendes Geständnis ab und belastet sich und die Mittäter schwer.



Wegen seiner Aufklärungshilfe wird er nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Als die vier weiteren Männer, darunter zwei Gefangene, befragt werden, berichten auch diese sofort bereitwillig, wie das Schmuggelunternehmen lief. "Es war ein Transportunternehmen und funktionierte wie ein Versandhandel", fassen Verteidiger in ihren Plädoyers zusammen. Die Überwachung durch die Polizei und die Geständnisse der Täter machen es 2011 möglich, dass die Staatsanwaltschaft zügig Anklage erhebt.



Doch dann passiert jahrelang nichts mehr.

Jahrelang schmoren die Akten im Gericht

Erst sieben Jahre nach der letzten Tat wird der Fall 2018 vor Gericht verhandelt. "Weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht trägt eine Schuld daran", sagen selbst die Verteidiger der Angeklagten unisono. Es sei die schlechte Organisation der Gerichte, die die Senatsverwaltung für Justiz letztlich zu verantworten habe: Es gibt zu wenig Richter. Zum einen musste es nun Strafabschläge geben, weil das Verfahren rechtsstaatwidrig verzögert wurde, zum zweiten gibt es weitere Strafabschläge, weil die Taten Jahre zurück liegen. "Ich finde das sehr bedauerlich", so der Vorsitzende Richter.

Sendung: Abendschau, 07.09.2018, 19:30 Uhr