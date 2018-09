Ein Prozess gegen zwei Männer um eine Attacke gegen ein Ehepaar in einem Einkaufszentrum in Berlin-Neukölln ist auch im zweiten Anlauf gescheitert. Weil einer der beiden Angeklagten nicht im Gerichtssaal erschien, setzte das Amtsgericht Tiergarten am Donnerstag die Verhandlung aus.



Einem 20-Jährigen wird in dem Verfahren vorgeworfen, im August 2017 zunächst eine ihm unbekannte Frau beleidigt, getreten und geschlagen zu haben. Als deren Mann eingriff, habe er diesen massiv angegriffen und ebenfalls erheblich verletzt. Ein 21-Jähriger ist wegen unterlassener Hilfeleistung mitangeklagt. Der damals als Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums tätige Angeklagte sei bei der Auseinandersetzung nicht eingeschritten, obwohl er dazu verpflichtet gewesen wäre.



Der Prozess war schon im ersten Anlauf vor drei Monaten gescheitert, weil weitere Zeugen befragt werden sollten. Wann es zu einem dritten Anlauf kommt, stand zunächst noch nicht fest.