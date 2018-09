Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist am Montag ein Fahrradfahrer in Berlin-Mitte ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann auf einem Radstreifen an der Mollstraße in Richtung Wedding unterwegs.

Ein Lkw, der in gleicher Richtung unterwegs war, bog an der Otto-Braun-Straße nach rechts ab, übersah dabei offenbar den Radfahrer und überrollte ihn. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 50-jährige Lkw-Fahrer habe einen Schock erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.