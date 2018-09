Benjamin Berlin Mittwoch, 12.09.2018 | 17:10 Uhr

So kennt man die Radfahrer wenn sie an den Fußgängern auf den Gehwegen vorbeirasen. Agressiv und im Zweifel gewaltbereit. Viele fahren ja langsam. Trotzdem haben die auf dem Gehweg nichts zu suchen sondern müssen auf der Strasse fahren! Nur weil es diesmal einen Polizisten erwischt hat kommt so ein Vorfall auch mal in die Presse. Trotzdem ist es wirklich das Allerletzte einen Polizisten anzugreifen!