Zwei Schwerverletzte nach Schüssen in Neukölln

Bar am Britzer Damm

Angriff in Berlin-Neukölln: Unbekannte geben Schüsse in Richtung einer Bar ab, zwei Männer im Alter von 32 und 42 Jahren werden schwer verletzt. Die Opfer gehören einer polizeibekannten Großfamilie an.