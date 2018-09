Leon Dortmund Mittwoch, 05.09.2018 | 08:35 Uhr

Okay, wer 20 Jahre versäumt hat gegen diese kriminellen Großfamilien vorzugehen, muss sich jetzt natürlich schicken. Aber wie so oft in Deutschland, wir kommen zu spät. Erst wenn wir das Kind absichtlich in den Brunnen geworfen haben, fällt uns ein, dass da vielleicht doch noch etwas zu retten ist. Hier zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeit. Aber ich träume, das wird nicht geschehen. Ebenso wenig wird einmal eine internationale Airline vom BER, dem ausbaufähigem Segelflughafen der Stadt starten. Aber ich akzeptiere den Versuch der Politik wieder die Hoheit in unserem Land zurückzuerobern. Sehe da aber schwarz, nein pechschwarz.