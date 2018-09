Bild: imago/Ralph Peters

Kurze kräftige Abkühlung - Am Donnerstag, als der Regen kam ...

12.09.18 | 17:58 Uhr

Regenschirm, gefütterte Jacke - an ganz ungewohnte Dinge müssen die Berliner und Brandenburger in den nächsten Tagen denken. Eine Kaltfront bringt herbstliches kühles Wetter und Regen.



Am Mittwoch ist das Thermometer in Berlin und Brandenburg vielerorts noch einmal auf hochsommerliche Temperaturen hochgeschnellt - doch auf Sandalenwetter und Sonne satt folgen Regenschirm und verhältnismäßig kühle Temperaturen: Eine Kaltfront überquert Deutschland bis Freitag und bläst Polarluft ins Land.



"Es gibt eine kurze kräftige Abkühlung", sagte Heiko Wiese vom Wetterdienst Meteogroup rbb|24, "aber keinen nachhaltigen Wetterumbruch." Der langersehnte Regen in Berlin und Brandenburg kommt damit zwar, verschwindet aber genauso schnell wieder.

"Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein"

Im Norden Brandenburgs, in Wittenberge und Prenzlau sei das kühle Wetter schon am Mittwoch eingezogen, es sei "herbstlich", so Wiese. In der Nacht zu Donnerstag bewegt sich die Wolkenfront weiter Richtung Süden, es regnet bereits gelegentlich und wird mit 10 bis 14 Grad deutlich kühler.

Am Donnerstag ist dann Zeit, dickere Jacken rauszusuchen: Es ist vergleichsweise ungemütlich, verregnet, bewölkt und kühl. Die Temperaturen fallen gebietsweise um gute zehn Grad. Maximal 15 Grad in Wiesenburg, bis zu 21 Grad in der Lausitz und 17 Grad in Berlin sollen es werden. Natur, Kleingärtner und Landwirte dürfen sich jedenfalls freuen. Zwischen einem und fünf Liter pro Quadratmeter sollen fallen. Das ist eine angenehme und längst überfällige Erfrischung, reicht allerdings bei weitem nicht aus, um den Boden nachhaltig zu bewässern oder gar einen Waldbrand zu löschen. "Es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein", so Wiese.

"Wir gehen jetzt in Richtung Normalität"

Von einem Wettereinbruch könne man allerdings nicht reden, sagt Wiese, eher von einem Zwischenspiel. Zudem seien solche Temperaturen eigentlich üblich für den Herbst. Doch hätten sich durch diesen Ausnahmesommer einfach unsere Maßstäbe verändert. "Wir kommen von einem sehr hohen Ross herunter und gehen jetzt in Richtung Normalität."

Am Nachmittag lockert sich die Wolkendecke zumindest im Norden bereits wieder auf, der Regen weicht der Sonne. Am Freitag sollen sich dann die Regenwolken ganz zurückziehen, vor allem im Norden der Region ist es wieder überwiegend freundlich, mäßig warm. Am Wochenende und Anfang der Woche kehrt dann der Spätsommer in all seiner Pracht wieder zurück.



