rbb/Steger Audio: Antenne Brandenburg | 03.09.2018 | Lisa Steger | Bild: rbb/Steger

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Spielplatz in Potsdam nach Fund von Reißzwecken gesperrt

03.09.18 | 14:59

Auf einem Spielplatz im Potsdamer Stadtteil Groß Glienicke haben Kinder und die von ihnen hinzugerufenen Eltern am Samstag etwa 20 Reißzwecken gefunden und die Polizei informiert. Ähnliche Vorfälle hatte es bereits in den vergangenen Wochen in Berlin gegeben.

Spielplatz vorerst gesperrt

Die Polizei in Potsdam ermittelt jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt und sucht nach Zeugen. Der Spielplatz ist vorerst gesperrt; die Hausverwaltung will noch nach weiteren Reißzwecken suchen lassen. "Vorsicht, Reiszwecken" stand am Montag auf einem Zettel am Klettergerüst.

Seit Jahren gibt es hier Streit um Kinder