Der Sommer in Berlin? Extrem. Hinsichtlich Sonnenscheinstunden, mittlerer Temperatur und der Anzahl heißer Tage ist 2018 tatsächlich nicht zu toppen. Einzig eine Marke konnte nicht geknackt werden. Spitzenwerte gab es wiederum auch in unerfreulichen Kategorien.

Nein, es hat sich nicht nur so angefühlt, als wäre der Sommer 2018 rekordverdächtig. Tatsächlich hat er fast alle bisher preiswürdigen Jahresergebnisse der Vergangenheit deutlich in den Schatten gestellt. Sogar der Negativrekord an verschwindend geringen Niederschlägen wird erreicht. Sommer auf ganzer Linie also.

Heißester Tag in Berlin war in diesem Jahr, mitten in den Schulferien, der 8. August mit 37,0 Grad. Spitzenreiter ist hier das Jahr 2015: Am 4. Juli kletterte das Thermometer auf 37,9 Grad. Bundesweit landet die Hauptstadt in dieser Kategorie abgeschlagen "nur" auf Rang acht.

Von Anfang Juni bis Ende August haben, so die Daten der Meteogroup, unglaubliche 843 Stunden lang die Sonne in Berlin geschienen. Das gab es zuletzt nur annähernd vor 68 Jahren mit damals 830 Sonnenstunden. Auch das Temperaturmittel dieses Sommers ist mit 20,6 Grad Celsius nicht zu schlagen. Nur 2003 und 1992 war es schon einmal dauerhaft recht warm: 20,0 Grad war da der mittlere Wert.

Wiederum nach vorne an die Tabelle schafft es Berlin aber erneut in einer anderen Kategorie: Noch nie zuvor ist in einem Sommer so wenig Regen gefallen wie in 2018. 87,3 Millimeter ist ein trauriger Minusrekord. Zuletzt sehr wenig Niederschlag fiel in den Sommern 1983 (94,6 mm) und 1982 (114,1mm) infolge.

Durch die Trockenheit ist es - in Brandenburg - auch zu zahlreichen Waldbränden gekommen. Zwar gab es in der Vergangenheit Jahre, in denen noch deutlich mehr Brände ausbrachen - doch so viel Schaden wie in diesem Jahr haben die Flammen nur selten angerichtet. Bereits Ende August waren deutlich über 1.300 Hektar verbrannt. Bislang unerreicht in einer ungeschriebenen Rangliste bleibt bisher allerdings das Jahr 1976: Damals brannten insgesamt fast 2.300 Hektar Wald - eine Fläche so große wie 3.200 Fußballfelder. Auch dieses Jahr war, wie 2018, sehr heiß und außerdem sehr trocken.