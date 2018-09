Nach der Entdeckung von Rissen an der Elsenbrücke in Berlin-Treptow soll "in einer Woche bis zehn Tagen" klar sein, wie schwer die Schäden sind. Das sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für Grüne) am Montag in Berlin. "Es wird geprüft, ob sie instandgesetzt werden" könne oder ob der östliche Teil abgerissen werden müsse.

Die über die Spree führende Elsenbrücke besteht aus zwei parallel verlaufenden, aber getrennten Bauwerken. In einem davon - auf der östlichen Seite Richtung Ostkreuz - seien "sehr große Risse" festgestellt worden, bestätigte die Senatorin. Die betroffene Seite der stark befahrenen Brücke wurde deshalb am 31. August gesperrt.

Die Risse müssen sich nach Angaben von Günther innerhalb kurzer Zeit gebildet haben, denn bei einer Begehung acht Wochen zuvor seien sie nicht zu sehen gewesen.