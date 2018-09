Bauzeit: I/2019 bis IV/2020

Baukosten: 1,7 Mio. Euro

- Die Fußgängerbrücke Waldbacher-Weg überführt Bahnanlagen der DB im Bezirk Marzahn –Hellersdorf. Die Brücke wurde 1979 als temporäre Behelfskonstruktion in Verlängerung des Waldbacher Weges von der Deutschen Reichsbahn gebaut. Sie ist zusätzlich für die Erschließung des in unmittelbarer Nähe liegenden Otto-NagelGymnasiums von großer Bedeutung. Da beide Siedlungsbereiche auch künftig verkehrsberuhigt bleiben sollen, ist auch langfristig keine Straßenbrücke geplant. Vorhandene Schäden am Überbau, an den Widerlagern und Stützen führten bei einer Bauwerksprüfung zu einer Bauwerksnote 3,0. Das vorhandene Bauwerk wird abgebrochen und durch einen Neubau an einem neuen Standort mit barrierefreien Rampen ersetzt.