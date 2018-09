Er ist ein unermüdlicher Mahner im Dienst der Umwelt: Hans Joachim Schellnhuber, der Direktor des Potsdamer Insituts für Klimafolgenforschung, geht am Freitag in Rente. Seine Meinung findet Gehör - sogar im Vatikan.

Am Freitag ist sein letzter Arbeitstag in Potsdam - der 68-Jährige räumt den Direktorenposten. Dennoch liegt noch ein Berg Arbeit vor Schellnhuber. Denn er will, dass der Braunkohletagebau gestoppt wird und kämpft für erneuerbare Energien. In der Kohlekommission will er weiter die Zukunft der Kohleregion Lausitz mitbestimmen.

Schellnhubers Nachfolge im Institut für Klimafolgenforschung übernehmen der deutsche Ökonom Ottmar Edenhofer und der schwedische Erdsystemforscher Johan Rockström als Doppelspitze.