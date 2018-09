dpa Audio: Antenne Brandenburg | 21.09.2018 | Lisa Steger | Bild: dpa

Ex-Investoren vor Gericht - Die verschwundenen Millionen von Schloss Boitzenburg

21.09.18 | 17:38 Uhr

Ende der 1990er: Für die Sanierung von Schloss Boitzenburg kassieren Investoren 90 Millionen Mark an Subventionen. Ein Großteil des Geldes verschwindet. Vor Gericht stellt sich nun heraus: Die Schlossherren hatten offenbar nicht einmal Eigenkapital. Von Lisa Steger



Bei der Sanierung von Schloss Boitzenburg in der Uckermark in den späten 1990er-Jahren haben die damaligen Investoren offenbar ohne Eigenkapital 90 Millionen DM an staatlichen Subventionen erschlichen. Das geht aus der Aussage eines Experten aus dem Insolvenzverfahren der beteiligten Firmen hervor. Er wurde am Freitag als erster Zeuge im Potsdamer Betrugsprozess gegen die drei Angeklagten vernommen.

Geldgeber mit Zahlungskreisläufen getäuscht

Der Zeuge Hans-Joachim K., heute 72 Jahre alt, war bis zu seiner Rente 20 Jahre für Insolvenzverwalter tätig. Als eine der Betreiberfirmen der nun Angeklagten im Jahr 2004 pleite war, schaute sich der Finanzexperte Bücher, Konten und Schloss an. Fazit nach der langen Recherche: "Es sind 58 Millionen DM in das Projekt geflossen", die übrigen 32 Millionen müssen also anderweitig ausgegeben worden sein. Konkretisiert hat der Zeuge das nicht. Er erwähnte aber, dass der Hauptangeklagte und ein Mitangeklagter noch zwei andere Schlösser gekauft hatten, nämlich in Sachsen-Anhalt. Zudem betrieb der Hauptangeklagte ein Hotel in Marbella in Spanien: "Sehr viele Zahlungsströme liefen bei der Hotel Marbella KG auf", sagte Hans-Joachim K. aus.

"Es sind Zahlungen geflossen, die überhaupt nicht nachvollziehbar waren", so der Zeuge. "Die Buchhaltung war völlig chaotisch." Mit einer "Unmenge von Konten" seien "Zahlungskreisläufe" in Gang gesetzt worden. Insgesamt seien 360 Millionen DM bewegt worden, so Hans-Joachim K., "doch nur 105 Millionen DM waren tatsächlich vorhanden." Auf diese Weise hätten die Angeklagten verschleiern können, dass sie den von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) geforderten Eigenanteil – 51 Prozent der Baukosten – nicht besaßen. "Sie hatten kein Eigenkapital", stellte der Zeuge fest. Was sie angaben, sei von anderen Fördergebern gekommen, nämlich der Landesagentur für Struktur und Arbeit und vom Arbeitsamt Eberswalde, wie der Experte herausfand.

ABM-Kräfte machten alles allein

Die Angeklagten verfügten über eine Vielzahl von Firmen, auch Baufirmen. Diese hätten Rechnungen für Arbeiten in Schloss Boitzenburg gestellt, obwohl sie nachweislich nie auf der Baustelle gesichtet worden seien, sagte der Zeuge aus. In Wahrheit seien alle Bauarbeiter als ABM-Kräfte vom Arbeitsamt bezahlt worden. Die ILB habe geglaubt, es seien reguläre Baufirmen dort tätig. Die Schätzungen der Baukosten durch einen Architekten waren "aus unserer Sicht eine Luftnummer", so Hans-Joachim K. im Zeugenstand. Überhaupt sei nicht viel saniert worden, es gab "nur Instandhaltungsmaßnahmen an Fassade und Dach." Als das Insolvenzverfahren lief, nahm der Zeuge das Schloss in Augenschein: "Außer ein paar technischen Reparaturen war dort auch nichts gemacht worden."

Deal im Strafverfahren kommt wohl nicht zustande

Das Verfahren vor dem Landgericht Potsdam war bei der ohnehin stark belasteten Wirtschaftsstrafkammer gelandet. Diese hatte versucht, es abzukürzen, indem sie den Angeklagten einen Deal anbot: glaubhaftes, umfassendes Geständnis gegen Strafrabatt. Bei dem Hauptangeklagten Oliver E. und seinem Geschäftspartner Stephan H. ist noch ein Teil einer Vorstrafe offen, je ein gutes Jahr. Denn das Landgericht Magdeburg hatte die beiden wegen eines ganz ähnlichen Betruges mit Schlössern schon zu je viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Stephan H. wollte auf den Deal eingehen, ein zweiter Angeklagter äußerte sich nicht, doch der Hauptangeklagte, der 56-jährige Oliver E., lehnte das Angebot ab. Sein Anwalt Stefan König erklärte, ein großer Teil der Vorwürfe treffe nicht zu. Ein falsches Geständnis könne aber nicht Grundlage einer "Verständigung", also eines Deals, sein. Stefan König zufolge war anfänglich durchaus geplant, die Arbeiten auch zu Ende zu bringen. Zudem habe die Investitionsbank - entgegen der Anklageschrift - gewusst, dass andere Geldgeber der öffentlichen Hand ebenfalls zahlten. König räumte ein, dass nur ABM-Kräfte auf der Baustelle am Werk waren. "Bei Antragstellung war die Qualifikation unbekannt, der Investor konnte sich die Mitarbeiter nicht aussuchen, sie wurden zugewiesen", so der Verteidiger. "Es bestand Anlass, an der Qualifikation zu zweifeln, da es sich um Langzeitarbeitslose handelte." Dann jedoch habe sich herausgestellt, "dass sie gut qualifiziert waren und schnell dazulernten." Das hätten die Investoren dem Arbeitsamt auch mitgeteilt. Am 5. Oktober geht der Prozess weiter. Mit einem Urteil in dem Verfahren um die 14 bis 21 Jahre zurückliegenden Taten ist erst im nächsten Jahr zu rechnen.

