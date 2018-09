In diesem Sommer haben in Brandenburg immer wieder Waldbrände gewütet. Dennoch sieht Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) das Land gut aufgestellt im Kampf gegen die Flammen. Dies liege zum einen an dem Frühwarnsystem, auf das teils auch andere Bundesländer neidisch

blickten, sagte Schröter am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Zudem sei die Feuerwehr gut gerüstet.