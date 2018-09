Nach der Schießerei im Neuköllner Stadtteil Britz am Montag sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Unbekannte hatten auf zwei Menschen geschossen und diese schwer verletzt, als sie aus einer Bar am Britzer Damm kamen.

Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 0.10 Uhr am Montag, 3. September. Unbekannte gaben die Schüsse aus einem großen schwarzen Pkw, vermutlich einem SUV, ab. Die Opfer, zwei Männer im Alter von 32 und 42 Jahren, kamen in ein Krankenhaus.



Die mutmaßlichen Täter flüchteten mit dem Wagen in Richtung Gradestraße auf den Tempelhofer Weg in Richtung Britz. Ein weiteres Fahrzeug, das dem großem schwarzen Pkw mit hoher Geschwindigkeit vorausfuhr, wurde gesichtet.