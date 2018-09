Schwerverletzter in Kreuzberger Wohnhaus gefunden

In einem Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg ist am Donnerstagabend ein lebensgefährlich verletzter Mann gefunden worden.

Der Mann war von einem Mieter des Hauses in der Alexandrinenstraße entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Er lag vor seiner Wohnungstür. Zuvor hatte Mieter einen Unbekannten aus dem Haus flüchten sehen.

Der 48-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Mordkommission ermittelt.