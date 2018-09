In Neukölln, nahe des Tempelhofer Feldes, gab es am Sonntagabend eine Schießerei. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Er verstarb später im Krankenhaus. Laut Medienberichten soll es sich um eine Person aus dem Clan-Milieu handeln.

In Berlin-Neukölln ist ein Mann bei einer Schießerei getötet worden. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage von rbb|24. Zuvor hatte die Zeitung "B.Z." berichtet. Es seien mehrere Schüsse abgegeben worden, sagte eine Polizeisprecherin.



Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagabend in der Oderstraße am Rande des Tempelhofer Felds. Der Mann wurde zunächst schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Laut "B.Z." soll es sich um einen polizeibekannten Intensivtäter aus dem Clan-Milieu handeln.



Entgegen erster Polizei-Informationen gab es keine Festnahme. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

Zu den Hintergründen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.