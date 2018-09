Syrer soll von Berlin aus Anschlag in Israel geplant haben

Ein in Berlin lebender Syrer soll einen Anschlag in Israel geplant haben. Das berichten mehrere Medien. Dabei soll es sich um einen 21-Jährigen handeln, der vergangene Woche bei einem SEK-Einsatz in Neukölln festgenommen wurde - wegen gefährlicher Körperverletzung.