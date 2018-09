Herr B. Freitag, 07.09.2018 | 14:18 Uhr

Mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder Berlintypsich voll daneben! Wäre es nicht sinnvoller die Züge mit mehr Fenstern nachzurüsten oder die vorhandenen Fenster so umzubauen, dass endlich mehr Luftbewegung in den Zügen ist. Wer die durchgängigen Großprofilzüge kennt,bemerkt,dass dort immer Luftbewegung und es somit auch im Sommer erträglich ist. Schweiss,Luftzug,Kühlung. Schlimmer als die alten Kleinprofilzüge werden die neuen Kleinprofilzüge IK sein. Die haben nun auch noch Windfänge und die Fensteröffnungen sind so klein, dass sich in den Zügen überhaupt keine Luft mehr bewegt. Wer es gern probieren will. U5, 7-9 oder 16-18Uhr, Vollbesetzung. Viel Spaß beim "Japsen". Die angebliche dort verbaute Lüftung hat nur einen Effekt. Sie ist laut! Warum das Thema Innenraumbelüftung und LUFTAUSTAUSCH generell bei Berliner Zügen immer zu kurz kommt bleibt ein Geheimnis der Besteller. Aber man kann sich schon vorstellen woran es liegt: „Kostet halt Geld“. Fahrgäste sind nur Beförderungsfälle.