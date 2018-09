Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung steigt in keinem anderen Bundesland so schnell wie in Brandenburg. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.



Demnach stieg seit 1997 die Zahl der Brandenburger ab 65 Jahren um 67,6 Prozent. Auf Platz zwei und drei folgen Mecklenburg-Vorpommern (plus 61,1 Prozent) und Schleswig-Holstein (plus 49,8 Prozent).



Bundesweit ist inzwischen jeder fünfte Bürger (21,4 Prozent) 65 Jahre alt oder älter. Zum 31. Dezember 2017 lebten etwa 17,7 Millionen Menschen ab 65 Jahren in Deutschland. Innerhalb der letzten 20 Jahre erhöhte sich die Zahl der älteren Menschen um 36,6 Prozent.