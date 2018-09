Bild: imago/Florian Gaertner

32 Grad in der nächsten Woche - Sommer ohne Ende

14.09.18 | 14:20 Uhr

Der Sommer findet den Ausstieg nicht. Zwar fühlt sich das Wetter dieser Tage herbstlich an. Doch der Eindruck täuscht: Bereits in der kommenden Woche werden die Temperaturen in Berlin und Brandenburg wieder auf über 30 Grad steigen.



Wer derzeit im Sinne des Dichters Rainer Maria Rilke auf den Herbst wartet, um lange Briefe zu schreiben, zu wachen und zu lesen – muss sich weiterhin gedulden. Auch der Häuserbau geht in Berlin ungebrochen weiter. Denn dieser Sommer 2018 findet kein Ende. Es ist in der Tat ein Sommer der Superlativen. Zumindest, was Dauer (seit April), Temperaturhöhen (extrem hoch) und Niederschlagsmengen (kaum vorhanden) betrifft. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, auch wenn es sich gerade ein wenig anzudeuten scheint. "Ab Sonntag steigen die Temperaturen wieder an", sagt Meteogroup-Meteorologin Stefanie Scharping rbb|24.

Am Donnerstag soll es bis zu 32 Grad heiß werden

Zwar weht der Wind derzeit erste von der Trockenheit herabgefallene Blätter durch die Straßen, doch schon in der kommenden Woche heißt die Devise also wieder: Nix wie raus zum Wannsee. "Das hat wahrhaftig nichts mit Herbst zu tun", so die Meteorologin. Die heiße Luft, die diesen endlosen Sommer weiterhin ermögliche, komme aus Südeuropa. Zum Wochenbeginn versprechen die Vorhersagen der Region Berlin und Brandenburg also wieder satte 28 Grad. Bei uneingeschränktem Sonnenschein sind dann zur Wochenmitte sogar noch einmal Temperaturen von 32 Grad möglich. Niederschlag? Fehlanzeige. Ab Donnerstag sind dann – wenn überhaupt – Wärmegewitter möglich.

Der Herbst kommt vorerst nicht

Wer derzeit schon über Abbaden, Abgrillen – und überhaupt den Abgesang des diesjährigen Sommers nachdenkt, muss seine Herbstfantasien noch ein bisschen zurückstellen. Denn zwar könne auch das übernächste Wochenende etwas kühler daherkommen, doch auch da sähen die derzeitigen Prognosen für Sonntag schon wieder besser aus, so die Meteorologin. "Vielleicht gehen die Temperaturen Ende September, Anfang Oktober dann endlich zurück", sagt Scharping.

Sendung: Antenne Brandenburg, 14.09.2018, 13:30 Uhr