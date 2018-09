Verrutschter Stahlträger führt zu Straßensperrung am ZOB

Unfall bei Montage-Arbeiten in Charlottenburg

Ein absturzgefährdeter Stahlträger sorgt für eine Straßensperrung mit Verkehrsbehinderungen in Berlin-Charlottenburg.

Bei der Demontage des tonnenschweren Strahlträgers sei am Donnerstagvormittag eine von zwei Schlingen gerissen, mit deren Hilfe ein Lkw mit Selbstladekran den Träger abtransportieren wollen habe, sagte der Sprecher der Berliner Feuerwehr, Andreas Ohlwein, rbb|24. Der Stahlträger hänge auf der einen Seite jetzt statt in der Schlinge in fünf Meter Höhe auf dem bereits eingedrückten Gerüst und drohe abzustürzen.