Im Berliner Zoo hat Spitzmaulnashorn-Kuh Maburi am Samstag zum dritten Mal ein Junges bekommen. Das kleine Nashorn-Mädchen habe 20 Kilogramm gewogen, teilte der Zoo mit. Die typischen Hörner bilden sich bei den Tieren erst später aus. Erste Verdickungen auf der Nase sind allerdings schon zu erkennen. Erstmals ist es dem Zoo gelungen, so eine Geburt zu filmen. [ Das Video können Sie hier finden .]

Vater Jasper sei auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) inzwischen in den Yorkshire Wildlife Park im Nordosten Englands umgezogen. Da Spitzmaulnashörner Einzelgänger sind, wäre er ohnehin nicht in die Aufzucht involviert gewesen.

Zoodirektor Andreas Knieriem erinnerte daran, dass die Tiere in der freien Wildbahn vom Aussterben bedroht sind, da sie wegen ihrer Hörner gejagt werden. "Umso mehr freuen wir uns mit unserem nunmehr 20. Jungtier einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt dieser Tierart leisten zu können", teilte er mit. Die Weltnaturschutzorganisation (IUCN) führt mittlerweile alle fünf Nashornarten auf ihrer roten Liste bedrohter Arten. Spitzmaulnashörner sind vor allem im Ostafrika heimisch. In geringerer Zahl kommen sie aber auch in Zentralafrika und südwestlich gelegenen Ländern des Kontinents wie Nambia und Botswana vor.



Erst vor drei Wochen kam im Berliner Tierpark ein 55 Kilo schweres Panzernashorn zur Welt. Diese waren ursprünglich im nördlichen Indien und Pakistan beheimatet, sind heute aber nur noch in geschützten Gebieten der nepalesischen Tiefebene in freier Natur zu finden.